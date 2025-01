Morto col trattore, oggi a Breno il funerale di Maurizio Ducoli

È stata riconsegnata alla famiglia già nella tarda serata di giovedì la salma di Maurizio Ducoli, il settantenne di Breno trovato morto nei boschi della località Lavarino Superiore, sopra l’abitato, nella zona nord del paese, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio.

L’uomo era andato con il trattore in un bosco di sua proprietà per tagliare la legna, ma, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato sbalzato dal mezzo, battendo violentemente il capo a terra, un incidente che non gli ha lasciato scampo: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Maurizio Ducoli non c’era più nulla da fare. L’uomo, in pensione, aveva lavorato come muratore ed era conosciuto in paese, dove lo si vedeva spesso circolare.

Sono in tanti, in queste ore, a ricordarlo anche sui social, per il suo carattere estroverso. Conviveva da alcuni anni con la compagna Olga e il figlio di lei in via Foppo 35 a Breno, dove è stata allestita la camera ardente e dove ieri sera si è tenuta la veglia.

Il funerale verrà celebrato oggi alle 9.30 nel duomo di Breno. Ducoli lascia anche i tre figli, avuti da un precedente matrimonio, Sergio, Sheyla e Simona, oltre ai nipoti Sara, Lorenzo, Elisa, Andrea e Gabriele.