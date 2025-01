Sbalzato dal trattore a Breno, addio a Maurizio Ducoli

Non è chiaro quando la tragedia si sia consumata. Quando la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui ha lanciato l’allarme e, attorno alle 16.30, il suo corpo ormai senza vita, è stato trovato accanto al suo trattore. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

È morto nel bosco di sua proprietà Maurizio Ducoli, 69 anni, di Breno che ieri, probabilmente nel primo pomeriggio, è stato sbalzato dal trattore ed ha sbattuto violentemente la testa. Un infortunio che non gli ha lasciato scampo.

L’incidente

Tocca ai Carabinieri di Breno stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto. Quello che è certo è che Maurizio Ducoli sia andato nel bosco di sua proprietà per tagliare della legna: il bosco si trova in località Laverino Superiore, una zona in quota e particolarmente impervia.

I familiari non lo hanno visto tornare a casa e non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e hanno lanciato l’allarme. Per le ricerche sono stati mobilitati Vigili del fuoco e Carabinieri oltre ai tecnici del Soccorso alpino. Una manciata di minuti prima delle 16.30, in una zona impervia, il suo corpo esanime è stato trovato a poca distanza dal trattore con cui stava lavorando nel bosco.

A Laverino è stato inviato anche l’elisoccorso ma il team di medici e infermieri non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le prime indagini dei Carabinieri hanno escluso l’intervento di terze persone e si ipotizza che, durante una manovra particolarmente complessa, Maurizio Ducoli sia stato sbalzato dal trattore, che non ha cabina, e sia ricaduto violentemente a terra.

Ducoli, che conviveva con la compagna, lascia anche una figlia adulta e dopo aver lavorato come muratore da qualche anno era in pensione.