Non rientra a casa, trovato senza vita nel bosco

Un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nei boschi nei pressi di via Laverino Superiore, a Breno. I familiari non vedendolo rincasare hanno lanciato l’allarme. Sul posto, oltre ai carabinieri di Breno e i vigili del fuoco anche un’auto medica, un'ambulanza, il soccorso alpino. Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La prima ricostruzione

L’uomo era uscito di casa per recuperare della legna dal terreno di proprietà, quando per cause ancora in fase di accertamento, è stato sbalzato dal trattore. Una caduta che gli è costata la vita. Con il passare delle ore, la famiglia non avendo notizie del congiunto, ha lanciato l’allarme. Purtroppo tragico l’epilogo delle ricerche.