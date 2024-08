Al Rally Mille Miglia riecco le Pertiche anche di notte

Il 47° Rally 1000 Miglia ha aperto ieri le iscrizioni. La gara bresciana in programma dal 12 al 14 settembre, sarà il sesto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e valevole come Coppa Rally di terza zona.

Le novità

Grandi novità per la manifestazione che presenta prove nuove e tratti inediti per un mix che promette emozioni e spettacolo. L’attenzione è, prima di tutto, sul ritorno della prova di «Pertiche» in notturna: l’università del rallysmo bresciano in chiusura della prima tappa di venerdì riproporrà i fari accesi, i lampi di luce e tutta l’emozione delle corse degli anni d’oro, quando i rally erano di notte. Il programma, mantiene il Centro Fiera di Montichiari come centro direzionale e parco assistenza e conferma Piazzale Arnaldo quale palcoscenico di chiusura con la spettacolare cerimonia d’arrivo nel centro di Brescia.

Il programma

Dopo i test di mercoledì in Valvestino, il rally entrerà nel vivo venerdì mattina 13 settembre con prove libere, qualifiche e shakedown a Puegnago del Garda. Il nuovo format permetterà ai migliori piloti di selezionare la loro posizione di partenza per la gara. I tratti cronometrati sono di 115.50 km distribuiti su 11 prove speciali. Il via è fissato dal Centro Fiera di Montichiari alle 15.36. Prima prova speciale la Power Stage «Valle Sabbia Dall’Era Valerio» identica al 2023 in discesa verso Barghe che sarà trasmessa in diretta tv su Aci Sport Tv (canale 228 di Sky) che su Raisport. La giornata proseguirà con il ritorno della «Treviso Bresciano», tratto storico ripreso dagli anni Novanta con partenza da Vestone e arrivo a Idro.

Pertiche in notturna

Chiusura di giornata con gli oltre 19 chilometri di «Pertiche», che torna al classico con la partenza da Nozza, il bivio di Livemmo in salita e una inedita parte finale dopo Forno d’Ono, dove si proseguirà verso Vestone. Arrivo a Montichiari per le 21.49. Dopo questo inizio da capogiro, il sabato includerà altre 8 prove speciali. Dopo la partenza alle 07.30 da Montichiari, primo giro con «Treviso Bresciano» in apertura e poi «Mastanico», prova nuova che si snoda dalla frazione di Sabbio Sopra, con un tratto iniziale insidioso e una salita ripida e discesa finale che si collega al tratto della Power Stage della prima prova speciale. Terza fatica la «Bione» quasi del tutto uguale al 2023 e quindi la «Marmentino», altro grande ritorno. Partendo da Tavernole, il finale ai laghi di Bongi con la salita nel bosco garantisce un fine giro molto tecnico. Dopo il riordino e l’assistenza a Montichiari il secondo giro sarà diverso con «Mastanico», seguita da «Bione» e «Marmentino» prima di tornare, stavolta di giorno, su «Pertiche» che sarà il tratto finale, forse decisivo. L’ultimo trasferimento verso Piazzale Arnaldo servirà per incoronare i vincitori alle 19.15 nel salotto cittadino.