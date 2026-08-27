È morto Ratko Mladic: fu condannato all’ergastolo per genocidio

L’ex comandante dei serbo bosniaci era detenuto per crimini di guerra e contro l’umanità. Si è spento in un ospedale psichiatrico all’Aja

27 agosto 2026 1 ' di lettura

Ratko Mladic in uno scatto del maggio del 1993 - Foto Epa/Enric Marti © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Ratko MladicAja Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...