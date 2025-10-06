Morto in moto, mercoledì a Bione il funerale di Luca Tanfoglio

La Procura di Brescia ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma di Luca Tanfoglio, il ragazzo di 16 anni morto sabato pomeriggio in un tragico incidente in moto a Bione.

La salma è stata affidata ai familiari ed è stata portata a Sabbio Chiese, in località Mondalino, dove la camera ardente è allestita in via Lumezzane (alla casa funeraria Gabusi e Zani). Luca, studente e giovane calciatore della Nuova Valsabbia, era molto conosciuto e amato in tutta la zona.

La comunità si prepara ora a dargli l’ultimo saluto, in un clima di profonda commozione. I funerali saranno celebrati nella parrocchiale Santa Maria Assunta a Bione Pieve mercoledì 8 ottobre alle 15 partendo dalla casa funeraria. Il giorno del funerale sarà lutto cittadino.