Morto in moto, mercoledì a Bione il funerale di Luca Tanfoglio

Andrea Cittadini
La salma è stata affidata ai familiari e portata a Sabbio Chiese, in località Mondalino: qui è allestita la camera ardente
Fiori e peluche per Luca, nel luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it
AA

La Procura di Brescia ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma di Luca Tanfoglio, il ragazzo di 16 anni morto sabato pomeriggio in un tragico incidente in moto a Bione.

La salma è stata affidata ai familiari ed è stata portata a Sabbio Chiese, in località Mondalino, dove la camera ardente è allestita in via Lumezzane (alla casa funeraria Gabusi e Zani). Luca, studente e giovane calciatore della Nuova Valsabbia, era molto conosciuto e amato in tutta la zona.

La comunità si prepara ora a dargli l’ultimo saluto, in un clima di profonda commozione. I funerali saranno celebrati nella parrocchiale Santa Maria Assunta a Bione Pieve mercoledì 8 ottobre alle 15 partendo dalla casa funeraria. Il giorno del funerale sarà lutto cittadino.

  3. Ricarica la pagina se necessario