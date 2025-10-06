Morto in moto, gli amici piangono Luca Tanfoglio: «Era un esempio»

Erik Fanetti

Il 16enne di Bione è morto sabato a seguito di un terribile incidente in sella alla sua moto

3 ' di lettura

Luca Tanfoglio avrebbe compiuto 17 anni il 21 ottobre

Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 21 ottobre, ma la vita di Luca Tanfoglio si è fermata troppo presto, lasciando un vuoto profondo a Bione e in tutta la Valle Sabbia. Da sabato sera, centinaia di messaggi di affetto e incredulità hanno riempito i social e le chat del paese: tutti ricordano Luca come un ragazzo solare, gentile e disponibile, con la passione per il calcio e per le moto, sempre pronto a un sorriso e a dare una mano. Il dolore La comunità si è stretta attorno ai genitori, Marica