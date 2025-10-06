Morto in moto, gli amici piangono Luca Tanfoglio: «Era un esempio»
Erik Fanetti
Il 16enne di Bione è morto sabato a seguito di un terribile incidente in sella alla sua moto
Luca Tanfoglio avrebbe compiuto 17 anni il 21 ottobre
Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 21 ottobre, ma la vita di Luca Tanfoglio si è fermata troppo presto, lasciando un vuoto profondo a Bione e in tutta la Valle Sabbia. Da sabato sera, centinaia di messaggi di affetto e incredulità hanno riempito i social e le chat del paese: tutti ricordano Luca come un ragazzo solare, gentile e disponibile, con la passione per il calcio e per le moto, sempre pronto a un sorriso e a dare una mano. Il dolore La comunità si è stretta attorno ai genitori, Marica
