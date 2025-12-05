Giornale di Brescia
﻿CronacaValcamonica

Morto sul lavoro, i parenti di Mohssine Ghouati: «Ragazzo col cuore puro»

Nada El Khattab
Il 27enne ha perso la vita mercoledì alla Montello a Bergamo: lascia una vedova di 22 anni, appena arrivata in Italia
Parenti e amici si fanno coraggio davanti alla casa del 27enne - © www.giornaledibrescia.it
Parenti e amici si fanno coraggio davanti alla casa del 27enne

Una piccola casa rossa, due ragazzi sposi da poco e un futuro tutto da costruire. Un nido di felicità e un sogno fatto di speranza che sono stati strappati via troppo presto. Era questa l’idea di futuro di Mohssine Ghouati, il 27enne che ha perso la vita mercoledì in un infortunio sul lavoro alla Montello di Bergamo. Operaio morto a Bergamo, la moglie lo aveva raggiunto da 15 giorni Il giovane era originario di Douar Oulad El Harti, in Marocco, e viveva nel nostro paese da otto anni; da poco ave

