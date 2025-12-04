Giornale di Brescia
Operaio morto a Bergamo, la moglie lo aveva raggiunto da 15 giorni

Paolo Bertoli
Mohssine Ghouati lavorava ad una manutenzione alla Montello: viveva a Pian Camuno e si era sposato da un anno
Mohssine Ghouati, vittima di un incidente sul lavoro nella Bergamasca
É una tragedia che colpisce Pian Camuno e la Valcamonica quella che si è consumata ieri pomeriggio all’interno della Montello, grosso impianto industriale nell’omonimo comune in provincia di Bergamo. Mohssine Ghouati, 27enne di origini marocchine, viveva infatti nel bresciano da otto anni, da uno era sposato e la moglie lo aveva raggiunto in Valcamonica solo da due settimane. Operaio della Valcamonica muore a 27 anni mentre lavora nella Bergamasca L’incidente Secondo la prima ricostruzione dei c

