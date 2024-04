Morto in un infortunio sul lavoro, gli amici ricordano Mirko Sick con un murales ispirato ai suoi disegni

Si sta svolgendo da ieri, a Bagnolo Mella, l’evento organizzato dai famigliari e dagli amici di Mirko Serpelloni, con il supporto dell’Amministrazione comunale. Serpelloni morì nel settembre del 2023, soli 27 anni, in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto in un capannone a Manerbio.

Progetto sociale

Con un maxi murales ieri (oggi la gigantesca opera sarà terminata) lo hanno voluto ricordare realizzando un personaggio creato proprio da lui, da Mirko Sick, come Serpelloni amava firmava i suoi disegni. «Questo murales è solamente l’inizio di un percorso diffuso - spiega il vicesindaco reggente Cristina Almici - che si articolerà su vari progetti il primo sicuramente sarà realizzato per sensibilizzare sulle morti sul lavoro».

Nel Parcobaleno, luogo della realizzazione del murales, ieri è stato collocato anche un ponteggio per sensibilizzare sulle morti sul lavoro e vari pannelli con i disegni del 27enne. «Da questa drammatica morte - conclude la Almici - i famigliari e gli amici sono riusciti, con l’impegno di far rivivere Mirko in progetti anche sociali, a trarne un insegnamento di vita».