È morto fra Luca Beato, cappellano nel Bresciano e missionario in Africa

Nel 1996 co-fondò «Uniti per Tanguiéta e Afagnan», l’associazione che raccoglie fondi per gli ospedali dei Fatebenefratelli in Togo e Benin. Aveva 89 anni

Lisa Viviani 17 novembre 2026 1 ' di lettura

Fra Luca Beato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti fra Luca Beatomortocappellanomissionario Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...