«Un grande, che per più di cinquant’anni ha vissuto la sua vocazione alla vita religiosa e per i malati, senza troppi rumori ma con molta dedizione». Così fra Fiorenzo Priuli ricorda fra Luca Beato, spentosi la scorsa notte a 89 anni.
La vita
Originario di Cartura, in provincia di Padova, fra Luca è stato a lungo formatore per l’ordine dei Fatebenefratelli. Per oltre vent’anni ha poi prestato assistenza spirituale come cappellano ospedaliero in diverse strutture del Bresciano. Ma è soprattutto il suo impegno per l’Africa ad averlo reso un modello oggi compianto da molti. Nel 1996 co-fondò «Uniti per Tanguiéta e Afagnan» (UTA), l’associazione che da allora raccoglie fondi per gli ospedali dei Fatebenefratelli in Togo e Benin. «La sua instancabile ricerca di benefattori – ha spiegato Fra Fiorenzo – ci ha permesso di realizzare progetti altrimenti impossibili».
Il cordoglio
Tra i tantissimi messaggi di cordoglio in arrivo in queste ore, fra Fiorenzo ne legge uno che di fra Luca tratteggia perfettamente lo spirito: «Un esempio di chi non ha mai cercato onori ma ha sempre cercato chi aveva bisogno». I funerali si svolgeranno alle 15 di sabato 21 novembre presso la Chiesa di San Giacinto nel quartiere di Lamarmora.