Addio al Cavalier Cernuzzi, anima del museo civico di Remedello

Addio a Emilio Cernuzzi, custode, divulgatore, volontario e Cavaliere della storia di Remedello: la colonna del Museo civico archeologico, guida di generazioni di studenti alla Chiesa dei Disciplini. Se n’è andato a 88 anni. Cernuzzi era un libro parlante, capace di trasmettere sapere e passione, con discrezione e umiltà. Per questa sua missione, gli era stato anche conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Leggi anche Arte cinquecentesca e archeologia dialogano nel nuovo MuArc di Remedello

«È stato per 40 anni volontario al Museo e ha fatto da "cicerone" a generazioni di studenti che andavano a visitare i reperti e gli affreschi della Chiesa dei Disciplini, sede del Museo – dice di lui Maurizio Mussato –. Di mestiere era un casaro, ma era un appassionato studioso di archeologia e, in particolare, della civiltà di Remedello, tanto da avere, in merito, un bagaglio conoscitivo da professionista ed esperto. Le sue conoscenze comprendevano inoltre anche le altre culture e civiltà preistoriche. Negli ultimi anni si era ritirato a casa e non aveva più le forze di portare avanti i suoi studi».

Riconoscimento

Cordoglio anche nell’Amministrazione comunale: «Se oggi il Museo archeologico di Remedello è una realtà viva è soprattutto grazie al Cav. Emilio Cernuzzi che per tanti anni, sottovoce, con dedizione, ha tenuto aperte le porte del Museo accogliendo numerosi visitatori con il sorriso – ha ricordato la consigliera comunale Francesca Ceruti, già sindaco del paese quando a Cernuzzi venne conferito il titolo di Cavaliere –. Un cultore appassionato della civiltà di Remedello, che ha dedicato la sua vita alla divulgazione e promozione della storia locale. Un catalogatore di articoli, recensioni, fotografie, testimonianze.

Tutti conserviamo il ricordo di quell’uomo che ogni domenica attendeva con trepidazione i visitatori per fare loro da cicerone. Gli dobbiamo essere grati. Sarà sempre con noi e ci guiderà nelle future sfide che vedranno promuovere sempre di più la Cultura di Remedello e il Museo». Cernuzzi ci lascia la moglie e la figlia. I funerali si terranno domani alle 14.50, partendo dall'abitazione di via Silvio Pellico per raggiungere la Chiesa.