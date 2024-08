Morto dopo la caduta a lavoro: disposta l’autopsia di Paolo Gatta

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica a stabilire come e perché Paolo Gatta sia morto in ospedale a 53 anni, dieci giorni dopo essere caduto da un’altezza di quattro metri all’interno del Banco nazionale di prova delle armi di Gardone Valtrompia dove lavorava da tempo.

L’uomo stava controllando il funzionamento degli aspiratori quando è caduto nel vuoto. Sulle prime però l’infortunio non era apparso grave tanto che Gatta era stato portato in ospedale cosciente e in codice giallo. Nei giorni successivi il peggioramento che ha portato al tragico epilogo.