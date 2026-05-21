È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre

È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.

«Dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune – ricorda Slow Food –, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità» sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004).