Caduto dalle scale, muore a 69 anni: lutto per Ettore Monteverdi

È la fragilità della vita a lasciare tutti attoniti, anche quella di chi l’ha trascorsa dimostrandosi, necessariamente, forte. Montichiari è sbigottita per la tragica morte di Ettore Monteverdi, 69enne deceduto ieri, dopo qualche giorno di coma, a seguito di una caduta dalle scale di casa. È quanto raccontano i tanti che, appresa la sconcertante notizia, si sono stretti alla famiglia.

Il dramma

Da quanto appreso, i fatti all’origine del dramma risalirebbero alla scorsa settimana: di notte il 69enne sarebbe caduto dalle scale interne dell’abitazione condivisa con la compagna. Dopo l’arrivo al Pronto soccorso, le sue condizioni di salute sarebbero degenerate e l’avrebbero condotto al coma, presto apparso senza via d’uscita: giorni, gli ultimi, trascorsi alla Poliambulanza di Brescia, dove l’unica speranza era un miracolo.

Quando ieri è circolata la triste notizia della sua morte, in tanti hanno ricordato come Ettore già fosse stato costretto a fare i conti con un duro destino: era rimasto vedovo presto perché una malattia aveva strappato sua moglie alla vita e, così, si era ritrovato a crescere ben quattro figli, tra i quali due gemellini piccolissimi.

Generosità

Adesso viveva una meritata serenità con la sua compagna; serenità che avrebbe potuto continuare a godersi, tra viaggi e una famiglia allargata e rallegrata da nipoti. Invece, ecco che, ancora una volta, la fragilità della vita è tornata all’attacco, sferrando un duro colpo a lui e ai suoi cari.

Ettore, anche se non c’è più, a questa vita ha comunque risposto ancora «sì»: i suoi organi sono stati prelevati per essere donati.

Era molto conosciuto nella cittadina: per la sua dura storia affrontata con forza, per la sua professione, dato che aveva lavorato in banca, alla Bcc del Garda, e anche per il suo impegno civico passato, risalente agli anni ’70-’80.

Lascia la compagna Elide Baratti, i figli Elena, Francesco, Claudio e Sofia, la mamma Lucia e i fratelli. La salma giungerà alla Casa funeraria Coffani, di via Brescia, nella tarda mattinata di oggi e i funerali si terranno venerdì 26 dicembre, partendo dalla Casa funeraria alle 14.45 per raggiungere il Duomo di Montichiari; dopo il rito funebre si proseguirà per il tempio crematorio.