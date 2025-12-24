Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Caduto dalle scale, muore a 69 anni: lutto per Ettore Monteverdi

Giulia Bonardi
Il decesso alcuni giorni dopo l’incidente nella sua abitazione a Montichiari. Donati gli organi, lascia compagna e 4 figli
Ettore Monteverdi
Ettore Monteverdi
AA

È la fragilità della vita a lasciare tutti attoniti, anche quella di chi l’ha trascorsa dimostrandosi, necessariamente, forte. Montichiari è sbigottita per la tragica morte di Ettore Monteverdi, 69enne deceduto ieri, dopo qualche giorno di coma, a seguito di una caduta dalle scale di casa. È quanto raccontano i tanti che, appresa la sconcertante notizia, si sono stretti alla famiglia.

Il dramma

Da quanto appreso, i fatti all’origine del dramma risalirebbero alla scorsa settimana: di notte il 69enne sarebbe caduto dalle scale interne dell’abitazione condivisa con la compagna. Dopo l’arrivo al Pronto soccorso, le sue condizioni di salute sarebbero degenerate e l’avrebbero condotto al coma, presto apparso senza via d’uscita: giorni, gli ultimi, trascorsi alla Poliambulanza di Brescia, dove l’unica speranza era un miracolo.

Quando ieri è circolata la triste notizia della sua morte, in tanti hanno ricordato come Ettore già fosse stato costretto a fare i conti con un duro destino: era rimasto vedovo presto perché una malattia aveva strappato sua moglie alla vita e, così, si era ritrovato a crescere ben quattro figli, tra i quali due gemellini piccolissimi.

Generosità

Adesso viveva una meritata serenità con la sua compagna; serenità che avrebbe potuto continuare a godersi, tra viaggi e una famiglia allargata e rallegrata da nipoti. Invece, ecco che, ancora una volta, la fragilità della vita è tornata all’attacco, sferrando un duro colpo a lui e ai suoi cari.

Ettore, anche se non c’è più, a questa vita ha comunque risposto ancora «sì»: i suoi organi sono stati prelevati per essere donati.

Era molto conosciuto nella cittadina: per la sua dura storia affrontata con forza, per la sua professione, dato che aveva lavorato in banca, alla Bcc del Garda, e anche per il suo impegno civico passato, risalente agli anni ’70-’80.

Lascia la compagna Elide Baratti, i figli Elena, Francesco, Claudio e Sofia, la mamma Lucia e i fratelli. La salma giungerà alla Casa funeraria Coffani, di via Brescia, nella tarda mattinata di oggi e i funerali si terranno venerdì 26 dicembre, partendo dalla Casa funeraria alle 14.45 per raggiungere il Duomo di Montichiari; dopo il rito funebre si proseguirà per il tempio crematorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
luttoMontichiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario