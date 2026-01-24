Giornale di Brescia
È morta la mamma di Roberto Baggio: «Il tuo amore mi ha dato la forza»

Matilde Reginato è scomparsa nella notte: l’ex calciatore e Pallone d’Oro l’ha annunciato sui suoi social network
La foto condivisa da Roberto Baggio su Instagram
La foto condivisa da Roberto Baggio su Instagram
È scomparsa nella notte Matilde Reginato, mamma dell’ex campione calcistico Roberto Baggio. A dare l’annuncio questa mattina, attraverso i social, è stato proprio il Pallone d’Oro 1993, che ha pubblicato anche una foto scattata assieme lo scorso Natale.

Commozione e gratitudine

«Cara mamma – le sue parole intense e toccanti –, il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l’universo. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita». Baggio, nato e residente a Caldogno (Vicenza), dove hanno sempre abitato i genitori, è sempre stato molto legato alla famiglia e in queste ore sta ricevendo un’ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo del calcio e dei suoi numerosi tifosi sparsi in tutto il mondo.

Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, scomparso il primo agosto 2020, e oltre al campione, cresciuto calcisticamente nel L.R. Vicenza e poi passato a Fiorentina, Juventus e, in chiusura di carriera, al Brescia, aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.

Roberto Baggio
