È morta Lina Berlucchi: il fratello fondò l’omonima azienda vinicola

Brescia piange Lina Berlucchi Facchinelli Mazzoleni, che si è spenta domenica sera nella sua casa in via Bassiche, all’età di 105 anni.
Nata nel 1920, era sorella di Guido Berlucchi, l’imprenditore che nel 1961 fondò la casa vinicola che ha reso il cognome Berlucchi famoso in tutto il mondo.
Il 12 novembre scorso, per il suo compleanno, la sindaca Laura Castelletti le aveva fatto pervenire gli auguri personali e di tutta la città. I funerali di Lina Berlucchi si sono svolti questa mattina nella chiesa dei santi Nazaro e Celso.