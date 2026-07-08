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È morta Lina Berlucchi: il fratello fondò l’omonima azienda vinicola

Aveva 105 anni, si è spenta domenica sera nella sua casa in via Bassiche: nel novembre scorso aveva ricevuto gli auguri di compleanno dalla sindaca Castelletti
L'ingresso di Palazzo Lana Berlucchi
L'ingresso di Palazzo Lana Berlucchi

Brescia piange Lina Berlucchi Facchinelli Mazzoleni, che si è spenta domenica sera nella sua casa in via Bassiche, all’età di 105 anni. 

Nata nel 1920, era sorella di Guido Berlucchi, l’imprenditore che nel 1961 fondò la casa vinicola che ha reso il cognome Berlucchi famoso in tutto il mondo.

Il 12 novembre scorso, per il suo compleanno, la sindaca Laura Castelletti le aveva fatto pervenire gli auguri personali e di tutta la città. I funerali di Lina Berlucchi si sono svolti questa mattina nella chiesa dei santi Nazaro e Celso.

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