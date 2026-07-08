È morta Lina Berlucchi: il fratello fondò l’omonima azienda vinicola

Aveva 105 anni, si è spenta domenica sera nella sua casa in via Bassiche: nel novembre scorso aveva ricevuto gli auguri di compleanno dalla sindaca Castelletti

08 luglio 2026

L'ingresso di Palazzo Lana Berlucchi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Lina BerlucchiGuido Berlucchivinomorta Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...