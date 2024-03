Morta a 26 anni prima di diventare medico: il fidanzato ha giurato per lei

Matteo ha letto un messaggio dal palco del Brixia Forum per ricordare Sofia, morta un mese fa improvvisamente per malattia. Al suo fianco la madre della ragazza

Il giuramento nel ricordo di Sofia

«Avrebbe dovuto essere un giorno speciale». Con Sofia «raggiante verso il suo futuro». Lo dice Matteo, il fidanzato, a pochi minuti dal momento in cui giurerà di esercitare la medicina «in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento». Giurerà senza Sofia, ma per Sofia. Lei che a questa professione teneva tantissimo. Lei che è morta all’improvviso, a 26 anni, un mese fa, proprio nel giorno in cui le era stata comunicata la data di questa cerimonia: «Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di