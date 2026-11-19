«Esempio di virtù civiche e di umana solidarietà». Sono le motivazioni della medaglia d’oro al valor civile consegnata oggi alla memoria di Antonio Tinti, 39enne di Bedizzole, che l’8 gennaio del 2017 morì sul massiccio della Presolana, a Castione, nel tentativo di salvare la vita a un compagno rimasto coinvolto in un incidente durante un’escursione. La consegna è avvenuta oggi in Prefettura a Bergamo: il prefetto Luca Rotondi ha consegnato la medaglia d’oro al valor civile ai familiari di Tinti, conferita alla memoria dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un decreto del 26 febbraio 2026.
La consegna
Questa la motivazione integrale del riconoscimento a Tinti: «Mentre affrontava, unitamente a conoscenti, la discesa di un canale innevato, si avvedeva che uno dei compagni, a causa del terreno ghiacciato, scivolava verso il fondo, acquistando immediatamente velocità, senza poter trovare un appiglio per fermare la sua corsa. Nel disperato tentativo di salvare l’uomo, si gettava al suo inseguimento e riusciva ad afferrarlo, ma entrambi, dopo essere caduti sulle rocce, ove si procuravano ferite mortali, rovinavano a valle. Straordinario esempio di virtù civiche e di umana solidarietà, condotte fino all'estremo sacrificio».
La consegna è avvenuta in forma riservata. Erano presenti la moglie, le figlie, i genitori e i fratelli di Antonio Tinti, accompagnati dal sindaco di Bedizzole, dove abitava l’uomo.