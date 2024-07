Montichiari, incendio nella notte distrugge un garage e una legnaia

La casa si è salvata, per pochi metri. È divampato nella notte l’incendio che ha divorato il garage e la legnaia di un’abitazione in via Bornate a Montichiari. Scattata l’allerta nel cuore della notte: quattro squadre di Vigili del fuoco, tre da Brescia e una da Desenzano, sono state impegnate fino a questa mattina per domare le fiamme. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

Ancora ignote le cause del rogo, non si registrano feriti né intossicati.