Montichiari, a fuoco la carta igienica al supermercato

Incendio nel pomeriggio di oggi al supermercato Penny di Montichiari. Un episodio che non ha comportato feriti, né danni irrimediabili al punto vendita, ma che avrebbe potuto andare decisamente peggio.

Il fatto

Le fiamme si sarebbero sviluppate tra gli scaffali, precisamente dove erano esposti rotoli di carta assorbente e carta igienica pronti per la vendita. Determinante è stato l’intervento dei Vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, che sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando danni rilevanti all’edificio e agli impianti. Al momento del loro arrivo, le persone avevano già lasciato il supermercato e si trovavano all’esterno. Dopo lo spegnimento, la difficoltà maggiore è stata la presenza di fumo all’interno del Penny, che ha portato le autorità a monitorare l’andamento della situazione richiedendo tempi più lunghi. A fronte dell’episodio, il supermercato oggi, dopo le 15, è rimasto chiuso e dovrebbe riaprire domani mattina.

Capire le cause

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano, anche per chiarire l’origine dell’incendio. Potrebbero essere visionate, a tal fine, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si spera di ottenere elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica. La cosa cera, per ora, è che il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più pesanti.