Montichiari: fanno cambiare la serratura e occupano una casa

Hanno chiamato il fabbro, raccontandogli di essere rimasti chiusi fuori casa per aver smarrito le chiavi. Probabilmente hanno recitato anche molto bene la parte. E, quando lui, in buona fede, ha cambiato la serratura, sono entrati e hanno occupato abusivamente l'alloggio di proprietà del Comune.

L’episodio

Il fatto è successo a Montichiari: a dare notizia è stato ieri proprio il sindaco Marco Togni, sebbene non siano stati diramati molti dettagli vista la delicatezza della situazione, che risulta ancora in via di sviluppo.

All'alloggio comunale è intervenuta la Polizia locale di Montichiari, ma la famiglia a cui è contestata l'occupazione abusiva avrebbe rigettato un primo tentativo di risoluzione della faccenda: non ha voluto abbandonare l’abitazione, pertanto è partita una denuncia per l'occupazione abusiva dell'immobile.

La denuncia

«Chiamano tranquillamente il fabbro dicendo che hanno smarrito le chiavi, lui sostituisce la serratura e loro entrano e occupano l'abitazione – ha introdotto il primo cittadino Marco Togni, informando la cittadinanza –. Questa volta non si tratta però di un’abitazione privata ma di quella di proprietà comunale. Sì, è successo pure questo a Montichiari. Lunedì mattina ho firmato la denuncia e ora tutte le procedure nel rispetto della norma sono in corso con i conseguenti tempi di attuazione».

Servizi sociali

Da quanto è stato possibile apprendere, la casa comunale era in quel momento vuota e stava per essere assegnata a una famiglia bisognosa e avente diritto in base alle graduatorie dei servizi sociali (a differenza della famiglia che ha preso possesso dell'alloggio, a cui è contestata un'occupazione senza averne titoli).

Un tema estremamente attuale, sia per l'opinione pubblica, sia per i lavori legislativi: «Spero che il reato di occupazione abusiva di abitazione passi il prima possibile e che sia pure retroattivo», ha aggiunto infatti il sindaco di Montichiari, facendo riferimento alle modifiche legislative nazionali in corso di approvazione sul tema, che prevederebbero anche procedure di sgombero più rapide da parte delle forze dell'ordine.