Montichiari, morta una donna investita da un camion

Una donna è morta attorno a mezzogiorno investita da un camion all’esterno dell’isola ecologica di Montichiari.

Secondo le prime informazioni il mezzo pesante stava manovrando quando ha investito la donna che stava attraversando l’area.

La vittima non sarebbe un’operaia o un’addetta della struttura. Sul posto per chiarire la dinamica la Polizia Stradale, oltre a un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze.