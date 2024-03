Montichiari, colpi di arma da fuoco contro un imprenditore

Agguato ai danni di un imprenditore titolare di una ditta di Montichiari in serata. Mentre usciva dalla sua ditta, la Cavifer, il 52enne Angelo Ferandi è stato affrontato da alcuni soggetti che evidentemente lo stavano aspettando e che gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco colpendolo alle braccia e alle gambe.

Le indagini

Le persone che erano con lui lo hanno immediatamente caricato in macchina e portato in pronto soccorso dove è arrivato in codice rosso. A Montichiari sono immediatamente arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e che avrebbero raccolto diversi bossoli a terra.