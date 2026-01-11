Montichiari: addio a Treccani, attore dei Novagliesi e storico postino

Addio a Giovanni Treccani: attore della compagnia teatrale I Novagliesi, volontario sempre presente per la comunità, promotore di beneficenza a sostegno della ricerca contro il tumore e storico «pustì». Se n’è andato ieri, a 80 anni, dopo aver combattuto lui stesso con la malattia. «È volato in cielo un pezzo del nostro cuore»: con queste parole il sodalizio teatrale ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi pilastri. «È una grossa perdita per la nostra compagnia, in cui è attiva tutta la sua famiglia: la moglie, il figlio, la nuora e anche il nipote come tecnico audio», evidenziano gli attori, che lo chiamavano «il nonno», in ricordo di un ruolo che aveva interpretato.

La casa di Giovanni è spesso stata il luogo delle prove e il teatro ha rappresentato in diverse occasioni anche il modo di trasformare un grande dolore, come la perdita di una figlia, in impegno, condiviso e voluto da tutti I Novagliesi: con spettacoli benefici hanno raccolto fondi per la ricerca. «Era un volontario attivo anche in parrocchia e alle sagre di Novagli, senza mai tirarsi indietro», aggiungono altri volontari. Inoltre, prima della pensione, aveva lavorato come postino, ruolo che lo aveva reso ancora più conosciuto e fidato. I funerali domani, lunedì,con partenza alle 14.45 dalla Casa funeraria Coffani per raggiungere la parrocchia di Novagli.