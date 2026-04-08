A Monticelli d’Oglio laboratori e divertimento per i più giovani

Dopo la seconda edizione di «Mysteria. Il borgo delle favole» tenutasi a marzo, arriva «Il borgo dei mestieri», una serie di laboratori ludico-artigianali-artistici rivolti ai bambini e ai ragazzi. I tre appuntamenti, previsti per aprile e maggio, sono inseriti all’interno de «Il borgo ritrovato», il progetto di rigenerazione culturale di Monticelli d’Oglio, frazione di Verolavecchia e borgo di antiche origini secentesche.

Il calendario

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Silvestro di Monticelli d’Oglio e dall’associazione Parco Gallo, è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati a «Il borgo dei mestieri», ecco tre interessanti laboratori a tema che si volgeranno a Monticelli d’Oglio in queste settimane. Si comincia sabato 11 aprile con «Mai dire mais», il laboratorio di impagliatura con foglie di mais a cura di Gianni Ravelli Damioli, per bambini dai 4 agli 11 anni.

Il 18 aprile, sempre sabato, sarà il turno de «La bottega del tratto inciso», un laboratorio di incisione e stampa tenuto da Giacomo Gandellini e rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il 9 maggio, ultimo appuntamento con il «Laboratorio di origami» a cura di Alessia Ravelli dell’Associazione culturale italo-giapponese Fuji, per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. In questo caso, per sperimentare al meglio verranno fatti due gruppi: il primo con i bambini dai 6 ai 9 anni (dalle 15 alle 16 circa), mentre il secondo accoglierà i partecipanti dai 10 ai 13 anni dalle 16.30.

Informazioni

I laboratori sono gratuiti e su iscrizione obbligatoria a info@cielivibranti.it o telefonando al 328.5897828. Le diverse attività svolte nelle due edizioni del progetto de «Il borgo ritrovato» sono sempre rivolte a bambini, ragazzi e adulti e hanno il fine di valorizzare il patrimonio storico, artistico e sociale del borgo, proprio grazie a momenti culturali che spaziano tra musica, arte, lettura, teatro e artigianato, diretti al coinvolgimento di tutte le generazioni.