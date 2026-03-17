«Mysteria» torna a Monticelli d’Oglio: tre giorni di magia e luci

Tutto pronto per la seconda edizione di «Mysteria. Il borgo delle favole» che tornerà a Monticelli d’Oglio dal 20 al 22 marzo. Il successo dello scorso anno vedrà «Mysteria», il festival delle culture fantastiche, continuare il progetto nel borgo secentesco con appuntamenti per adulti, famiglie e bambini. Per tre giorni Monticelli, frazione di Verolavecchia, si tramuterà in un percorso immersivo in mondi fantastici.

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L’inaugurazione sarà venerdì 20 marzo, alle 19, vicino alla Chiesa di San Silvestro a Monticelli d’Oglio poi, ogni sera, dalle 19 alle 22, la località verrà animata da installazioni luminose, videoproiezioni e esperienze immersive tra magia e fantasia, che accompagneranno il pubblico in una passeggiata.

In questa edizione, oltre alle installazioni, ci sarà il videomapping «Streghe e principesse» sulla facciata della chiesa parrocchiale, a cura di Scena Urbana; i folletti del «Coro di luce» del light artist Stefano Mazzanti e un’installazione, curata da Vulcano Studio, realizzata con oltre 150 disegni dei bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Verolavecchia.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia di San Silvestro di Monticelli d’Oglio e dall’associazione Parco Gallo, rientra nel progetto di rigenerazione culturale «Il borgo ritrovato», realizzato con contributo di Fondazione Cariplo, che ha il fine di valorizzare il patrimonio storico e sociale del borgo grazie a attività culturali e partecipative.

Accanto agli allestimenti serali, l’iniziativa propone anche momenti dedicati ai più piccoli per «Il borgo delle favole»: sabato 21 marzo e domenica 22 marzo, alle ore 16, sono previsti i laboratori creativi «I custodi del bosco» e «Favole a incastro», per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, a cura di Vulcano Studio. La partecipazione è su iscrizione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, scrivendo a info@cielivibranti.it o telefonando al 328.5897828.

Mondi fantastici

Alle ore 17.30 merenda con «Fiabe sotto la Luna» e alle 18, letture e narrazioni per coinvolgere i bambini nell’atmosfera del festival. La partecipazione è libera. Per quanto riguarda «Il borgo dei mestieri», dopo Mysteria, nei mesi di aprile e maggio ci saranno tre laboratori a tema per i giovani: l’11 aprile con «Mai dire mais», laboratorio di impagliatura con foglie di mais a cura di Gianni Ravelli Damioli, per bambini 4-11 anni.

Numerose attività dedicate ai più piccoli

Il 18 aprile: «La bottega del tratto inciso», laboratorio di incisione e stampa a cura di Giacomo Gandellini, per bambini 6-11 anni. Il 9 maggio: «Laboratorio di origami» a cura di Alessia Ravelli dell’Associazione culturale italo-giapponese Fuji, per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. I laboratori sono gratuiti e su iscrizione obbligatoria a info@cielivibranti.it o telefonando al 3285897828.