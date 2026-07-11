Montecampione tra natura, adrenalina e due ruote: l’estate è servita

Dalla mountain bike alle escursioni, dall’arrampicata alla foresta-terapia: l’estate 2026 di Montecampione punta sulle attività all’aria aperta.
Le proposte
Consorzio Montecampione e Montecampione Outdoor hanno preparato un calendario che accompagnerà residenti e turisti fino alla fine di agosto, con proposte per sportivi, famiglie e bambini.
La principale novità è il Bike park, inaugurato la scorsa settimana, con tre tracciati di diversa difficoltà di downhill, pensati tanto per i rider esperti quanto per chi vuole avvicinarsi alle due ruote, e una jumping area.
Per la risalita con le bici è aperta la seggiovia Gardena. L’apertura si inserisce nel progetto Montecampione on bike, finanziato dalla Comunità montana, dal consorzio e dai Comuni coinvolti, che prevede la sistemazione e la valorizzazione di nuovi sentieri percorribili anche in mountain bike.
Il programma estivo
Oggi è prevista un’escursione notturna dal Plan al Dosso Rotondo, con cena in rifugio, mentre domani si terrà un tour in mtb ed e-bike di livello medio. Per chi preferisce camminare, il calendario propone il 23 luglio un’uscita in Val Palot, il 25 l’escursione impegnativa al Dosso Blussega e il 30 una giornata a Piazze con grigliata e picnic.
Il 24 e il 28 luglio tornano anche gli appuntamenti di foresta terapia, passeggiate facili nei boschi pensate per favorire benessere fisico e buonumore.
Il momento clou sarà il terzo Montecampione outdoor fest, dall’1 al 3 agosto, tre giornate dedicate agli sport di montagna, con escursioni, raduni in mountain bike, incontri e attività per famiglie.
Ad agosto sono in programma anche l’escursione al lago della Vacca il 5, la foresta terapia il 7, il percorso Malghe in famiglia il 9, il trekking in Val Grigna il 14, alla diga del Gleno il 17 e al Monte Guglielmo il 20. Le uscite in bici proseguiranno con il raduno del 2 agosto, il tour notturno del 6 e gli appuntamenti del 9, 16, 22 e 30 agosto. Quattro le giornate di arrampicata guidata in falesia: 6, 11, 18 e 25 agosto.
Spazio anche ai più giovani. Il Miniclub propone laboratori, giochi e attività teatrali; dal 2 al 7 agosto torna poi la scuola calcio, giunta alla 27esima edizione, mentre dal 10 al 13 agosto si svolgerà la scuola volley. L’8 agosto è invece in calendario la 14esima Corri e cammina per Montecampione.
Completano l’offerta concerti, cabaret, artisti di strada, iniziative micologiche e quattro incontri gratuiti di introduzione alla legittima difesa per donne e ragazze, il 4, 7, 11 e 13 agosto. La mostra micologica sarà visitabile il 13 e 14 agosto.
Il programma completo è consultabile sul sito del consorzio Montecampione.