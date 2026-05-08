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Monitoraggio frane, l’elicottero della GdF in volo sulla Valcamonica

Grazie alla convenzione con Arpa stipulata nel 2024, il Reparto aeronavale di Como ha impiegato un AW169. L'operazione ha permesso il trasporto di tecnici e nuovi apparecchiature per i radar che monitorano i movimenti
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Controllo frane, Arpa e Gdf insieme

Una collaborazione pro attiva e vincente: è il rapporto avviato tra Arpa Lombardia e Guardia di Finanza attraverso una convenzione stipulata nel 2024, che consente di rendere più efficacie l'attività di monitoraggio di frane e dissesti. Una fattiva condivisione di conoscenze, strumenti con al centro il territorio e suoi cittadini.

Nei giorni scorsi un elicottero della linea AW169 della Guardia di Finanza è tornato a solcare i cieli dell'Alta Valle Camonica (in provincia di Brescia) per trasportare uomini e apparecchiature dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente nell'ambito di un'attività propedeutica al monitoraggio di una nota frana. In particolare, sono state sostituite batterie di avanzate strumentazioni radar posizionate nella zona con cui si tiene sotto stretto controllo un dissesto in Valle Saviore.

«Siamo qui – ha detto il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Cambielli – per fare un'attività sinergica insieme alla Guardia di Finanza, in particolare con il Reparto operativo aeronavale di Como, che ci consente di monitorare le frane in maniera più efficace ed efficiente. Pensiamo a quanto possa essere strategico un supporto di questo tipo, per esempio quando l'uomo non può avvicinarsi via terra a questi scenari per evidenti motivi di sicurezza».

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