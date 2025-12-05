Mondiali: se qualificata l’Italia nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera

Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington è andato in scena il sorteggio dei gironi della prossima rassegna iridata, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Le 48 qualificate e non sono state posizionate nei 12 gruppi da 4 nazionali l'uno: 42 di queste sono già note, le altre 6 devono essere ancora decise tramite gli spareggi delle varie zone della FIFA.

Leggi anche Premio per la pace e Village People: show a casa Trump

È il caso dell'Italia che se si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington.

L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).

Mondiale 2026, i gironi