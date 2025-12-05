Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSport

Mondiali: se qualificata l’Italia nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera

A Washington è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi e un nuovo format. Nell'urna anche i nomi delle squadre ancora coinvolte nei playoff di qualificazione
La cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026 - Ansa © www.giornaledibrescia.it
La cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026 - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington è andato in scena il sorteggio dei gironi della prossima rassegna iridata, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Le 48 qualificate e non sono state posizionate nei 12 gruppi da 4 nazionali l'uno: 42 di queste sono già note, le altre 6 devono essere ancora decise tramite gli spareggi delle varie zone della FIFA.

È il caso dell'Italia che se si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington.

L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).

Mondiale 2026, i gironi

  • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)
  • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)
  • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
  • Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
  • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
  • Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
  • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
  • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
  • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
  • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
  • Gruppo K:Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
  • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mondiali 2026
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario