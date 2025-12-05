Mondiali: se qualificata l’Italia nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera
Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington è andato in scena il sorteggio dei gironi della prossima rassegna iridata, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Le 48 qualificate e non sono state posizionate nei 12 gruppi da 4 nazionali l'uno: 42 di queste sono già note, le altre 6 devono essere ancora decise tramite gli spareggi delle varie zone della FIFA.
È il caso dell'Italia che se si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington.
L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).
Mondiale 2026, i gironi
- Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)
- Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)
- Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
- Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
- Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
- Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
- Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
- Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
- Gruppo K:Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
- Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.