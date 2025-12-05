Giornale di Brescia
Ai mondiali di calcio gioca la politica globale

Gianluca Barca
Al sorteggio dei gironi della prossima Coppa del Mondo, in programma oggi al Kennedy Center di Washington, ci sarà anche Donald Trump
Donald Trump insieme a Gianni Infantino - Foto Afp © www.giornaledibrescia.it
Ci sarà anche Donald Trump (come poteva essere altrimenti?) al sorteggio dei gironi della prossima Coppa del Mondo, in programma oggi al Kennedy Center di Washington. Calcio e potere: non è una novità. Il presidente americano, del gioco del pallone, conosce poco o niente, ma Gianni Infantino, numero uno della Fifa, ha saputo toccarne le corde giuste. Non sono i soldi a poter attirare l’attenzione di un miliardario, non quelli del calcio quantomeno. Infantino, piuttosto, gli ha offerto un’audienc

