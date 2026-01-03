A San Pietro in Lamosa il nuovo ciclo di incontri per il 2026

È il Coraggio la parola del semestre in corso e sulla quale il comitato strategico di indirizzo del Monastero di San Pietro in Lamosa ha centrato eventi ed appuntamenti de «Le parole del Monastero».

Una parola guida

Continuerà anche per il 2026 la serie di incontri per ridare voce al monastero come luogo di dialogo, un sito aperto fatto di incontri e di ascolto, dove la cultura si senta di casa. L’amministrazione comunale infatti ha l’obiettivo di ridare al bene architettonico quella centralità di cultura come fautore di iniziative per tutto il territorio.

Leggi anche Il monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio, tra dialogo e cultura

Il gruppo di esperti ed intellettuali, sono quattordici e provenienti da diverse formazioni, ha esplicitato la sua mission in un documento intitolato «Le parole del Monastero». La scelta tematica verte su una parola per semestre, la prima scelta è stata Disagio ed ora sono in corso approfondimenti sulla parola Coraggio.

Letto il disagio, che si fa? Lo si affronta, e per farlo serve coraggio, un misto di forza d’animo, indulgenza, determinazione, franchezza, carattere, bontà e altro ancora, sentimenti che insieme permettano di alzare lo sguardo sui problemi del mondo. Sarà quindi Coraggio la parola guida del prossimo semestre.

Temi del presente

E ne servirà, di coraggio, per rispondere ai temi attuali, la necessità di una continua crescita economica, il devastante cambiamento climatico, la ricerca di nuove fonti di energia, saper fare buona informazione, affrontare la complessità dei temi della salute, sino all’idea di perdonare gli squallidi protagonisti di una ferocia assassina che si credeva scomparsa da tempo – riporta il documento – «Le parole del Monastero partiranno tutte da qui ma al di là della ricerca di convergenza sui temi da sviluppare si tesserà una rete di collaborazioni tra le comunità di pensiero già esistenti sul territorio bresciano».

Gli incontri ospiteranno personaggi di spicco o vedranno come relatori o moderatori i quattordici saggi del comitato strategico.

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti per il nuovo anno cominceranno venerdì 9 gennaio alle 20.45 con l’incontro dal titolo «Un ripensamento delle strategie europee sul climate change» di Massimo Mucchetti, già presidente della Commissione Industria del Senato, dialoga con Claudio Gasparotti e Alberto Albertini.

Venerdì 23 gennaio, sempre alle 20.45, il tema sarà invece «Il coraggio dell’inclusione: la filosofia greca come modello per la vita comune e per un pensiero inclusivo» a cura di Luca Grecchi, professore di Storia della Filosofia all’Università degli Studi di Milano Bicocca presentato da Sara Bignotti, vice direttore editoriale dell’Editrice Morcelliana.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, anche se gli incontri sono gratuiti, si può fare riferimento al comune: ufficiocultura@comune.provagliodiseo.bs.it o al numero 0309291208.