Marcell Jacobs è tornato: vince il meeting di Turku in 9”92

Sì, Marcell Jacobs è tornato. Dopo aver abbattuto a 672 giorni il muro dei 10’’ sui 100 metri, il campione olimpico vince il meeting di Turku e lo fa con un grande tempo: 9’’92.

Battuto di quattro centesimi il connazionale Chituru Ali (prima volta sotto i 10’’ per lui), ma ciò che conta è il responso del cronometro che alimenta le speranze del desenzanese nella rincorsa verso Parigi, dove difenderà il titolo olimpico della specialità. In Finlandia, quindi, Jacobs non solo trova il tempo per andare ai Giochi di diritto grazie allo standard richiesto (e non attraverso ranking) , ma fa segnare un riscontro che è il terzo di sempre per lui sui 100 metri: meglio fece solo in semifinale (9’’84) e finale (9’’80) alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver fatto segnare 9’’94 in batteria.

Ora il prossimo appuntamento per lui è teoricamente fissato per sabato 29 giugno agli Assoluti di La Spezia.