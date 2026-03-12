Missile contro base italiana a Erbil: «Nessun ferito, militari nei bunker»

«Un missile (forse due droni ndr) ha colpito la nostra base di Erbil (Kurdistan iracheno ndr). Non ci sono vittime, nè feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi». Questo arrivato ieri sera dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026

«Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'ambasciatore d'Italia in Iraq – ha invece commentato su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani –. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria».

La testimonianza

A raccontare quanto accaduto ai microfoni di Sky Tg24 è quindi stato lo stesso comandante della base Stefano Pizzotti: «Eravamo all'interno della base, già in condizione di preallarme e verso le 8.30, ora locale, è stato attivato un allarme di minacce aerea. Seguendo le procedure ci siamo recati in sicurezza nei bunker e poco prima dell'una, sempre ora locale, c'è stata una minaccia aerea che ha colpito la base italiana – ha spiegato –. Sono state colpite le infrastrutture ed è ancora in corso l'accertamento dei danni.

Gli artificieri sono al lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è che tutto il personale sta bene. I nostri uomini sono in sicurezza, erano protetti nel bunker e stanno tutti bene. Il morale è alto, rassicuriamo le famiglie. Siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni. L'allarme adesso è cessato».