Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Missile contro base italiana a Erbil: «Nessun ferito, militari nei bunker»

Ad annunciarlo ieri sera è stato il ministro della Difesa Crosetto. Secondo il vicepremier Tajani nessun connazionale presente in Iraq ha riportato danni
La base italiana a Erbil, in Iraq - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
La base italiana a Erbil, in Iraq - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Un missile (forse due droni ndr) ha colpito la nostra base di Erbil (Kurdistan iracheno ndr). Non ci sono vittime, nè feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi». Questo arrivato ieri sera dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'ambasciatore d'Italia in Iraq – ha invece commentato su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani –. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria».

La testimonianza

A raccontare quanto accaduto ai microfoni di Sky Tg24 è quindi stato lo stesso comandante della base Stefano Pizzotti: «Eravamo all'interno della base, già in condizione di preallarme e verso le 8.30, ora locale, è stato attivato un allarme di minacce aerea. Seguendo le procedure ci siamo recati in sicurezza nei bunker e poco prima dell'una, sempre ora locale, c'è stata una minaccia aerea che ha colpito la base italiana – ha spiegato –. Sono state colpite le infrastrutture ed è ancora in corso l'accertamento dei danni.

Gli artificieri sono al lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è che tutto il personale sta bene. I nostri uomini sono in sicurezza, erano protetti nel bunker e stanno tutti bene. Il morale è alto, rassicuriamo le famiglie. Siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni. L'allarme adesso è cessato».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco Iranbase italianaErbilIraq
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario