Mirko Testa a Elnòs: «Lo sport mi ha ridato la forza»

Mai arrendersi e portare rispetto a tutti, senza distinzioni: è questo il messaggio che ha voluto lanciare il campione paralimpico di handbike Mirko Testa ieri ad Elnòs, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Durante l’evento organizzato dal centro commerciale in collaborazione con l'associazione Active Sport, che dal 2009 promuove attività sportive per persone con disabilità, l’atleta ha raccontato la sua storia fatta di determinazione, sacrifici ma anche tanti traguardi raggiunti. Dopo un grave incidente e una lesione midollare che ha portato Mirko a perdere l’uso delle gambe, la rinascita grazie allo sport: «Durante la riabilitazione ho incontrato Active che mi ha proposto il mondo dell’handbike – sottolinea l'atleta –. Sono stati la mia salvezza».

Medaglie

La prima gara di Mirko è stata a un mese e mezzo dall’uscita dall’ospedale e la prima competizione nazionale, il Giro d’Italia, vinto nel 2020.

Sono susseguiti poi tantissimi riconoscimenti, la vittoria al Mondiale di Glasgow nel 2023 e la conquista di due medaglie ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: quella di bronzo nella prova in linea della categoria H3 e quella d'argento nella staffetta a squadre.

«Ho raggiunto questi successi impegnandomi e faticando molto ma anche divertendomi – sottolinea Testa –. Lo sport mi ha dato la forza di ripartire: alle persone con disabilità dico di non arrendersi mai». I visitatori di Elnòs hanno potuto anche vivere l’emozione dell’handbike grazie alla presenza di rulli dove era possibile testare lo sport.