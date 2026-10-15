Orrore nel Modenese: due anziani trovati decapitati in casa

Si tratta di marito e moglie: l’uomo aveva 80 anni, la donna 70. La posizione del figlio non è nota, e anche questo elemento è una delle tante tessere del mosaico che gli inquirenti sono chiamati a ricomporre

15 ottobre 2026 2 ' di lettura

Forze dell'ordine e operatori del 118 sul posto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti omicidioanzianicoppiadecapitatiMirandola Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...