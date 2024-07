Terre rare, perché non conviene riaprire le miniere a Brescia

Il Governo, su indicazione dell’Unione europea, spinge per rimettere in funzione gli impianti estrattivi in Italia. Ci sono però diverse problematiche: economiche, ambientali e psicosociali

La Miniera di Giovo in Valcamonica - Foto/Google

Materie prime critiche. Sono le materie prime utilizzate nella transizione ecologica e digitale, perché servono – per esempio – per produrre turbine eoliche, pannelli fotovoltaici e batterie. Sono critiche perché c’è un alto rischio di fornitura e la domanda prevista è in continua crescita. Secondo i dati del Governo la Cina fornisce all’Unione Europea circa il 98% delle terre rare – che rientrano nelle materie prime critiche –, il 71% del platino arriva dal Sudafrica e il 78% del litio è fornit