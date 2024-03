Minacciata dall’ex, l’appello di Patty: «Aiutatemi da viva, non da morta»

Madre di quattro figli con l’incubo dell’ex che l’ha minacciata più volte e che ora è ai domiciliari vicino al luogo di lavoro della donna nel Bresciano

5 ' di lettura

Patty ha 43 anni e 4 figli, ha ricevuto pesanti minacce dall'ex compagno (foto simbolica)

Si presenta così: «So che prima o poi scriverete di me. Vi chiedo di farlo subito perché dopo non sarò più io a raccontarla, la mia storia, ma lo farà un necrologio. O un’inutile fiaccolata». Patty ha 43 anni, 4 figli, una separazione alle spalle e una seconda convivenza che si è trasformata in un incubo. La separazione, le minacce, la denuncia e quindi l’arresto del suo ex: «Tra poco c’è il processo ma intanto dal carcere l’hanno messo ai domiciliari in una comunità, a poca distanza da dove lav