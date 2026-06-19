Minaccia la madre con una roncola: arrestato 32enne

Non era la prima volta. Urla e minacce e tentativi di aggressione fisica, nella casa di una famiglia di Sarezzo, purtroppo non sono una novità. Da una parte un uomo di 32 anni con problemi di alcol e droga, dall’altro la madre che, purtroppo, da tempo è costretta a subire i comportamenti aggressivi e violenti del figlio. I carabinieri erano già intervenuti nella stessa abitazione.
L’aggressione
L’ennesimo episodio nella giornata di ieri quando la donna ha chiamato il 112 spiegando che il figlio stava minacciando lei e il compagno con una roncola. Proprio la presenza dell’uomo pare abbia innescato l’ennesima reazione del 32enne. Quando i carabinieri di Villa Carcina sono arrivati sul posto lo hanno trovato in strada, alterato e con l’arnese in mano. Per lui è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia.