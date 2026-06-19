Minaccia la madre con una roncola: arrestato 32enne

I carabinieri erano già intervenuti presso la casa della famiglia a Villa Carcina. L’uomo ha problemi di alcol e droga

Paolo Bertoli Giornalista 19 giugno 2026 1 ' di lettura

La roncola sequestrata all'uomo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti maltrattamenti in famigliaroncolaarrestatoSarezzo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...