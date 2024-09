Minaccia di buttarsi dalla finestra, ore di tensione a Urago Mella

Ore di concitazione in via Lodrini a Urago Mella dove da poco prima delle 19 un uomo si è asserragliato in casa minacciando di buttarsi dalla finestra. La situazione è tornata sotto controllo intorno alle 23 dopo una lunga trattativa.

L’intervento

Sul posto squadre dei Vigili del fuoco e dei carabinieri con le squadre di pronto intervento armato sono intervenute per minimizzare eventuali reazioni scomposte dell'uomo. Dalle prime informazioni parrebbe che l'uomo, dopo una lite in famiglia, abbia dato in escandescenza minacciando di gettarsi dalla finestra. Per questo i vigili del fuoco hanno posizionato un tappeto pneumatico alla base della facciata. La casa è un palazzo Aler recentemente ristrutturato abitato da decine di famiglie. Il negoziatore, dopo un lungo colloquio, è riuscito nell’intento di far desistere l’uomo che è stato così raggiunto e messo in salvo.