Millennium al fianco di Lilt Brescia: 50mila euro per Sport Therapy

Si è chiusa con questo pregevole risultato la serata «Closing Charity Party» organizzata da Millennium Sport & Fitness, che ha celebrato un anno intero di iniziative benefiche
La consegna dell'assegno - Foto Pierpaolo Romano
Cinquantamila euro per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili. Si è chiusa con questo pregevole risultato la serata «Closing Charity Party» organizzata da Millennium Sport & Fitness, che ha celebrato un anno intero di iniziative benefiche per il progetto Sport Therapy, che aiuta a ritrovare forza e speranza attraverso l’attività fisica.

Guidato dagli amministratori Paolo Cima e Lucio Zanchi, l’appuntamento di Millennium ha chiuso questo percorso con la consegna di un assegno da 50.000 euro a favore di Lilt Brescia, risultato raggiunto grazie alla partecipazione attiva di aziende partner, cittadini e sportivi che nel corso dell’anno hanno supportato le attività promosse.

A consegnare l'assegno ad Agnese Dagani, presidente di Lilt Brescia, sono stati gli amministratori di Millennium con Maria Chiara Pellegrini di Banca Valsabbina, title sponsor in rappresentanza delle imprese amiche che hanno supportato l'iniziativa.

