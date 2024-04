Mille studenti all’aerobase di Ghedi per le acrobazie delle Frecce Tricolori

Questa mattina alle 11.30 sei Aermacchi Mb 339 della Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale, si sono alzati in volo dalla pista dell’aeroporto di Ghedi per «provare» il nuovo spettacolo che porteranno in giro per il mondo. Tra le tappe del tour ci sono anche il Canada e gli Stati Uniti, dove la Pan arriverà all’inizio dell’estate. È la terza volta che le Frecce volano di là dell’Atlantico, dove hanno uno stuolo di ammiratori.

Hanno partecipato più di mille studenti, anche da fuori provincia

Oltre ai tanti appassionati che (come sempre) si sono accampati lungo le strade che costeggiano l’aeroporto, questa mattina a seguire le evoluzioni delle Frecce Tricolori nei cieli della Bassa c’erano anche un migliaio di studenti (di scuole bresciane, ma non solo) che il colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, comandante del 6° Stormo, ha invitato a questo appuntamento a cui è stato dato un nome ad hoc: «Mettiamo le ali ai nostri sogni. Giornata per le scuole 2024».

Fuori dall’aerobase si è riunito un gruppo di manifestanti pacifisti per protestare contro la scelta, giudicata inopportuna in questo momento storico segnato dalle guerre, di portare minori in visita a un aeroporto militare.