«Mettiamo le ali ai nostri sogni»: giornata all’aerobase di Ghedi aperta alle scuole

«Mettiamo le ali ai nostri sogni» è il titolo della giornata organizzata all’aerobase di Ghedi il 16 aprile e dedicata alle scuole. Dalle 9.30 alle 12 si terrà un evento dedicato agli studenti con lo scopo di promuovere sul territorio i sentimenti di unità ed identità con le Istituzioni, le tradizioni e la cultura dell’eccellenza italiana nel Mondo con particolare riferimento al patrimonio di storia, cultura aeronautica e professionalità espresse dall’Aeronautica Militare, dal 6° Stormo e dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale «Frecce Tricolori».

Il programma del 16 aprile

L’evento darà la possibilità di assistere da prospettiva privilegiata, presso un’area ad hoc individuata all’interno del sedime dell’Aeroporto Militare, ad un’esibizione in volo delle Frecce Tricolori nell’ambito dell’attività di addestramento preparatoria della stagione 2024, uno spettacolo sempre vissuto come unico ed emozionante.

L’occasione potrà sicuramente fornire agli studenti anche uno spunto per l’orientamento nella scelta del proprio profilo professionale ed occupazionale, in considerazione dell’esperienza che vivranno a contatto con il mondo dell’Aviazione Militare, vale a dire con le migliori professionalità in campo aeronautico, operativo, logistico ed amministrativo, e con le più avanzate tecnologie aerospaziali che sono quotidianamente impiegate presso il 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, Reparto rappresentativo a livello periferico/tattico-operativo dell’eccellenza espressa dall’Italia nel settore.

Gli studenti potranno infatti essere guidati ad una visita a stand espositivi nei quali velivoli, mezzi e dotazioni saranno disponibili in mostra statica, ed avranno la possibilità di assistere anche alle normali attività operative di addestramento in volo del reparto.

La partecipazione all’evento sarà gratuito ed aperto previo accreditamento ai seguenti contatti: 030/904 2010; e-mail: aerostormo6.ci@aeronautica.difesa.it.