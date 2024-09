Mille partecipanti alla «Pigiama Run» in piazza Vittoria

Indossare il pigiama non per andare a dormire, ma per uscire di casa. L’appuntamento è di quelli da non perdere, in piazza Vittoria in città, infatti, c’è la terza edizione della Pigiama Run, la corsa passeggiata benefica a favore di Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

È successo questa sera, nella piazza bresciana, quando alle 19 in quasi un migliaio di persone sono scattate dal via per camminare e correre per le vie del centro storico: il pigiama il dress code d'ordinanza per ricordare tutti i piccoli pazienti ricoverati in ospedale per combattere un tumore.

Finalità

L’obiettivo è sostenere il progetto «Sport terapy» per i bimbi oncologici ricoverati al reparto del Civile di Brescia: «Questi pazienti, che hanno grandi possibilità di guarigione - ha detto Paolo Frata, membro del Comitato Scientifico Lilt Brescia - subiscono terapie oncologiche molto invasive. Cambiano vita per lunghi periodi, stravolgono le loro abitudini. Per questo abbiamo pensato che l’attività fisica e il gioco li possa mantenere attivi e stimoli il fisico a reagire più velocemente. Senza tralasciare l’importanza psicologica che questo ha sia sui bambini sia sulle famiglie».

Radio Bresciasette in piazza

E così nella piazza bresciana, animata da Radio Bresciasette, famiglie, gruppi di amici, giovani e meno giovani, hanno prima ballato per scaldare i muscoli e poi sfilato per il centro storico: «Un progetto molto ambizioso e in divenire, ma ci crediamo tantissimo. I risultati si sono già visti - ha commentato la presidente di Lilt Brescia Agnese Dagani -. Quest’anno siamo partiti in contemporanea con le altre 40 Pigiama Run collegate ad altrettante sezioni Lilt italiane. È una bellissima festa, in tantissimi si erano prenotati online, ma in tanti altri si sono aggiunti prima della partenza. Siamo molto felici, ringraziamo come sempre i bresciani che non mancano mai con il loro supporto».

All’arrivo, dopo aver concluso i sei chilometri del percorso, i partecipanti si sono ritrovati sorridenti e con i pigiami bagnati di sudore, sotto il palco: ad accoglierli ancora tanta musica e i premi speciali, fra cui quello per il miglior abbigliamento notturno.