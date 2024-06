Mille Miglia The Night 2024, più di duemila persone in piazza Loggia per Shade

Shade, la Rusty Brass Band, il concerto dei bimbi e delle bimbe di «Un coro di voci», il dj set in piazza al tramonto: la Mille Miglia The Night 2024, la notte bianca di chiusura della corsa più bella del mondo, è all’insegna della musica, e non solo dei bar e ristoranti aperti con party e proposte ad hoc (i negozi quelli no: erano chiusi).

Nonostante la partita della nazionale maschile di calcio agli europei, la gente si è fermata in centro, vivacizzando il sabato sera del fine settimana dedicato alla Freccia Rossa. Prima l’ha fatto per bere qualcosa o mangiare nei locali e per guardare le auto storiche parcheggiate qua e là, passeggiando e riempiendo le vie; e poi per assistere ai concerti in programma.

Shade

Il più atteso era quello di Shade: il rapper (che è pure doppiatore e youtuber) si è esibito sul palco di piazza della Loggia portando il suo rap pacato e molto pop a un pubblico variegato. Shade arriva da Mtv (vinse l’Mtv Spit nel 2013) e negli anni è arrivato in classifica con numerosi successi («La hit dell’estate», «Bene ma non benissimo», «Senza farlo apposta»). Alcuni li ha cantati anche a Brescia. «Dicono che parto per un viaggio mistico, dicono che a Brescia spacchiamo tantissimo!»: più di duemila persone hanno assistito al concerto, lasciandosi contagiare dall’allegria di Shade.

Gli altri show

Mille Miglia The Night 2024, gli show in piazza Paolo VI e in corso Zanardelli - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel frattempo in piazza Paolo VI la Rusty Brass Band coinvolgeva il pubblico scendendo dal palco con i suoi ottoni e i suoi brani originali, per uno show itinerante e coinvolgente, mentre uno spettacolo di clownerie, giocolerie e acrobazie faceva il pienone in corso Zanardelli.