Mille Miglia 2024, Shade in piazza Loggia per la notte bianca

In piazza della Loggia probabilmente non ci arriverà in «Autostop», ma sicuramente farà ballare «sotto il cielo di questa città, anche quando la canzone finirà». Sarà il rapper torinese Shade uno dei grandi protagonisti della notte bianca della Freccia Rossa, organizzata dall’Amministrazione comunale sabato 15 giugno, in occasione del ritorno a casa della Mille Miglia. Dalle 18 a mezzanotte tante iniziative animeranno centro storico, quartieri limitrofi e parchi, con aperture straordinarie di negozi, proposte gastronomiche di bar, locali e ristoranti, e tanta buona musica.

Il palco principale di «Mille Miglia The Night», come già detto, se lo prenderà Shade, al secolo Vito Ventura, che si esibirà in piazza Loggia dalle 22 (dopo le premiazioni delle 18.30 e un concerto d’apertura alle 21). Shade è il volto dell’«altro rap», quello educato e sganciato da esagerazioni, status symbol, dipendenze e misoginie. Grazie alla vittoria nel 2013 dell’Mtv Spit, il rapper ha inanellato album e singoli di successo, nel 2019 ha partecipato a Sanremo e nel 2022 ha attraversato l’estate con «Tori seduti», in coppia con J-Ax. Shade è ritornato nel 2023 con il quarto album «Diversamente triste».

La musica conquisterà anche piazza Paolo VI, dove si esibirà la Rusty Brass Band, ensemble di ottoni che propone un repertorio di brani originali, dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’ardito obbiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo. Piazzetta Tovini ospiterà invece il coro «Un cuore di voci», diretto dalla cantautrice Angela Di Filippo e composto da 18 bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, provenienti da Brescia e provincia. Infine, in corso Zanardelli, si potrà ascoltare The Sidewalk, la cover band guidata dal chitarrista e cantante bresciano Davide De Francesco, che propone i grandi classici della storia della musica rock e pop, reinterpretati in chiave busker.