Mille chitarre accendono Brescia: piazza Loggia suona con Ricky Portera

Migliaia di chitarre alzate al cielo, immortalate in scatti che resteranno nei ricordi della 13esima edizione di «1000 chitarre in piazza» il concerto fatto, a differenza da ciò che accade di solito, da chi sta sotto il palco. Tanti bambini, ma anche coppie più o meno âgée, gruppi di amici, molte persone con la chitarra, qualcuno anche con leggii per appoggiarci gli spartiti, altri arrivati in piazza portando con sé entusiasmo e corde vocali.

Una festa, insomma, che ha lasciato spazio non solo alla musica - con 17 brani da 50 Special dei Lunapop a Piazza Grande di Lucio Dalla - , ma anche alla solidarietà. Presenti alcuni rappresentanti della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e l’associazione Saveriocreaonlus con il progetto «Rari come Franci».

Prima dell’inizio del concerto, che ha preso il via alle 17, sul palco anche Cristian Delai, Alberto Belgesto che con la sindaca Laura Castelletti, ha ricordato Jean Luc Stote e presentato il programma della prossima edizione della Festa della Musica.

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Dopo i primi 10 brani sul palco è salito l’ospite dell’edizione Ricky Portera, icona della musica italiana, storico collaboratore di Lucio Dalla: «è positivo il fatto che si scenda in piazza, ci si incontri per fare musica, anche con i bambini - ha raccontato il musicista -. È tutta energia positiva da condividere».

E poi l’immancabile ricordo di Lucio Dalla: «Lucio mi ha lasciato l’insegnamento più importante che non devo suonare per dimostrare quanto sono bravo, ma devo comunicare e emozionare, prima di lui volevo solo che ci si accorgesse dei miei virtuosismi, ora ho bisogno di far arrivare qualcosa ogni volta che suono. Mi manca? Tantissimo, vado poco a Bologna perché non c’è più lui e lui era il senso di quella città per me».

Grande partecipazione anche per la novità dell’edizione: il Coro Loco, progetto guidato da Augusta Trebeschi, che ha visto l’esecuzione all’unisono di «Sweet dream» da parte di tutti i presenti.