Musica

La Festa della Musica porterà il nome di Jean-Luc Stote

Giovanna Capretti
L’associazione cambia nome in memoria del dee-jay scomparso a settembre. Annunciate le date 2026 e due iniziative speciali, tra cui una canzone collettiva e concerti nelle carceri cittadine
Una passata edizione della Festa della Musica di Brescia © www.giornaledibrescia.it
Cambia nome l’associazione Festa della Musica di Brescia, e prende quello di Jean-Luc Stote, il dee-jay, conduttore radiofonico e organizzatore, scomparso prematuramente lo scorso 30 settembre, che portò nella nostra città la giornata in cui la musica dal vivo scende in strada e nelle piazze.

Lo ha annunciato, dal palco allestito in piazza Paolo VI il giorno di San Faustino, il presidente dell’associazione, Alberto Belgesto, ufficializzando le date della Festa 2026: il 23 maggio l’evento dedicato alle scuole, il 20 giugno la Festa che animerà la città per l’intera giornata.

In ricordo

Jean-Luc Stote è morto lo scorso settembre © www.giornaledibrescia.it
Con due iniziative per ricordare Jean-Luc: in avvicinamento all’evento, da lunedì 16 febbraio sul sito festadellamusicabrescia.it chi vorrà potrà lasciare un pensiero, un verso, un ricordo o un commento da cui gli organizzatori, con il supporto di Marta Salogni, produttrice musicale bresciana con base a Londra, comporranno il testo di una canzone dedicata all’amico scomparso.

Il giorno della Festa, inoltre, in piazza Loggia sarà installato un grande «wall» su cui si potrà lasciare un pensiero o un ricordo per Jean-Luc: l’installazione diverrà permanente e sarà collocata in un luogo della città da definire. «Il 20 giugno coroneremo anche un sogno di Jean-Luc – ha annunciato Belgesto –: andremo a suonare nelle carceri di Verziano e Canton Mombello, per portare davvero la musica in tutta la città»

Sul sito ufficiale della Festa è già possibile candidarsi, da solisti o come gruppi, per salire su uno dei palchi della kermesse 2026.

Argomenti
Festa della MusicaJean Luc StoteBrescia
