Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana 56 anni dopo

Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana nel 56esimo anniversario dell'attentato di matrice neofascista, che nel 1969 causò 17 morti e 88 feriti in seguito allo scoppio di una bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il corteo istituzionale partirà da piazza della Scala alle 15:45 per raggiungere piazza Fontana alle 16:37, ora dello scoppio della bomba in cui è prevista la posa delle corone e un momento di silenzio.

Alla cerimonia prenderanno la parola il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la storica Michela Ponzani, la studentessa Matilde Martinelli Boneschi, il vigile del fuoco Romeo Turrin, Enrico Vizza di Uil Milano e Federico Sinicato dell'Associazione Familiari. Saranno presenti inoltre la sindaca di Brescia Laura Castelletti e l'assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo.

Nel corso della commemorazione sarà inaugurata l'installazione permanente «Non Dimenticarmi» dell'artista Ferruccio Ascari, dedicata alle vittime della strategia della tensione e delle principali stragi neofasciste avvenute tra il 1969 e il 1980: Piazza Fontana (1969), treno Freccia del Sud (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), treno Italicus (1974), Brescia - Piazza della Loggia (1974), Brescia - Piazzale Arnaldo (1976) e stazione di Bologna (1980).