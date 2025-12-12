Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana 56 anni dopo

Per ricordare l’attentato neofascista, che causò 17 morti e 88 feriti, presente anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti. Inaugurata anche l'installazione permanente «Non Dimenticarmi»
Il salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano dopo la strage
Il salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano dopo la strage
AA

Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana nel 56esimo anniversario dell'attentato di matrice neofascista, che nel 1969 causò 17 morti e 88 feriti in seguito allo scoppio di una bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il corteo istituzionale partirà da piazza della Scala alle 15:45 per raggiungere piazza Fontana alle 16:37, ora dello scoppio della bomba in cui è prevista la posa delle corone e un momento di silenzio.

Alla cerimonia prenderanno la parola il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la storica Michela Ponzani, la studentessa Matilde Martinelli Boneschi, il vigile del fuoco Romeo Turrin, Enrico Vizza di Uil Milano e Federico Sinicato dell'Associazione Familiari. Saranno presenti inoltre la sindaca di Brescia Laura Castelletti e l'assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo.

Nel corso della commemorazione sarà inaugurata l'installazione permanente «Non Dimenticarmi» dell'artista Ferruccio Ascari, dedicata alle vittime della strategia della tensione e delle principali stragi neofasciste avvenute tra il 1969 e il 1980: Piazza Fontana (1969), treno Freccia del Sud (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), treno Italicus (1974), Brescia - Piazza della Loggia (1974), Brescia - Piazzale Arnaldo (1976) e stazione di Bologna (1980).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Strage di piazza Fontanastrage di piazza LoggiaMilano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario