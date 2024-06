Migliora il bimbo investito sulle strisce pedonali a Sant’Eufemia

Pur dando segni di miglioramento resta ricoverato in pediatria al Civile, in prognosi riservata per un trauma cranico, il bimbo di tre anni che giovedì pomeriggio è stato investito con la madre sulle strisce pedonali all’inizio di viale della Bornata a Santa Eufemia, nella zona est di Brescia.

Il bimbo dopo ore in cui rimaneva in condizioni stabili ha dato ai medici segnali di netta ripresa. Intanto gli agenti della Polizia Locale di via Donegani stanno indagando sulla dinamica. Secondo i primi rilievi, pare che l’automobilista abbia investito madre e figlio durante la ripartenza dopo essersi arrestato davanti alle strisce ciclopedonali per lasciar passare un altro ciclista.

Alcune persone hanno riferito che questo avrebbe avuto un alterco con chi era alla guida. Il conducente sarà comunque indagato per lesioni gravissime. Il ciclista, passando, avrebbe rivolto un gestaccio al conducente del suv - hanno raccontato alcuni testimoni -, il quale disturbato dall’offesa sarebbe partito senza accorgersi in quel momento del sopraggiungere della trentenne col figlioletto sul sellino posteriore. La bici è rimasta incastrata sotto l’auto e la donna col piccolo sono caduti a terra pesantemente. Il bimbo ha avuto la peggio.

Come detto sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale. Non è da escludere che alcune telecamere possano aver ripreso i fatti dando un contributo alla ricostruzione.